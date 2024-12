Lanazione.it - Le indennità in Consiglio. Bufera sui conti

GUALDO TADINO – Ci sono irregolarità sull’percepita dal Presidente delcomunale tra il 2020 e il 2024? Lo chiedono con una interrogazione Simona Vitali, Chiara Casciani e Cinzia Natalini (nella foto), del gruppo consiliare "Rifare Gualdo". Secondo i dati Istat, la popolazione sarebbe scesa sotto i 15 mila abitanti già nel 2018. "Questo avrebbe comportato un adeguamento al ribasso dell’di funzione del presidente. Tuttavia, sembrerebbe che l’sia stata calcolata come per gli assessori, con importi ben più alti. Ad esempio, nel 2020, invece di circa 251 euro al mese, sarebbero stati corrisposti oltre 1.200 euro, e così anche negli anni successivi". Per cui le consigliere di minoranza chiedono "se siano state adottate delibere in merito che abbiano giustificato questi importi e, in caso contrario, come si intenda intervenire per verificare eventuali errori".