Fanpage.it - Le 5 tradizioni natalizie da iniziare con i bambini: dal calendario dell’avvento alla letterina per Babbo Natale

Leggi su Fanpage.it

Creareè un modo per trasmettere aila magia dell'attesa e dello stare insieme. Dal classico albero diai calendari dell'avvento più creativi, ogni preparativo può diventare un'occasione unica per divertirsi in famiglia e costruire ricordi preziosi che dureranno per tutta la vita.