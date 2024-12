Ilnapolista.it - Lazio-Napoli 2-1, finisce un primo tempo ricco di occasioni (LIVE)

Sfida interessante all’Olimpico di Roma per gli ottavi di Coppa Italia, gli azzurri hanno proseguito il viale della vittoria espugnando Torino con il gol di McTominay. I padroni di casa vengono dalla sconfitta contro il Parma che ha fermato la striscia positiva. Turnover totale per Conte che rivoluziona l’undici titolare per intero e fa affidamento sugli uomini meno utilizzati fin ora. Inoltre tra pochi giorni ci sarà il replay della sfida al Maradona con il match valevole per il campionato. Fine45? Niente recupero all’Olimpico44? Occasione per Simeone! Mandas è attento questa volta41? Noslin riporta avanti i padroni di casa! Zaccagni lo serve in mezzo, il numero quattordici salta Spinazzola con una finta e batte Caprile36? Pareggio azzurro con il Cholito! Neres penetra in area e fa partire il diagonale ma Mandas para non perfetto e l’argentino è lì per insaccare lestamente32? Vantaggiocon Noslin dagli sviluppi di calcio d’angolo, lasciato colpevolmente tutto solo31? Rafa Marin chiude in angolo e siamo alle solite, sulla fascia sinistra lasfonda facile28? Altro intervento super di Caprile su Patric dentro l’area, non riesce ad uscire il25? Prosegue l’assedio della, difficoltà di Gilmour e Folorunsho in mezzo al campo21? Zaccagni tira e Caprile para alla grande sulla propria destra sul tira a mezza via di Zaccagni!19? Calcio di rigore per la! Pedro abbattuto da Caprile in area, bravo lo spagnolo a saltare il portiere14? Nessuna occasione nitida fin ora, ma attenzione alle ripartenze degli azzurri quando lasi sbilancia10? Proseguono le difficoltà della retroguardia azzurra, uscite con difficoltà4? Positivo l’ingresso in campo dei biancocelesti1? Inizia il match!Formazioni ufficiali di(4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin all.