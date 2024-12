Iltempo.it - L'appello di Cassa Depositi e Prestiti: "Un programma per crescita e competitività"

UnInvestEU 2.0 per continuare a contribuire al rafforzamento dellae dellain Europa. In occasione dell'insediamento della nuova Commissione Europea, l'associazione delle CDP europee ELTI, presieduta da Dario Scannapieco amministratore delegato di, propone ai nuovi Commissari un obiettivo comune su cui lavorare insieme e offre la propria collaborazione nell'attuazione delle politiche di stimolo agli investimenti, necessarie per raggiungere gli 800 miliardi di euro all'anno indicati dall'ultimo report di Mario Draghi. Con questo, fortemente sostenuto dalla presidenza italiana e firmato da 19 amministratori delegati di istituti europei, il network che riunisce le principali casse e banche Nazionali di Promozione del Continente ha ribadito il proprio impegno a mobilitare risorse pubbliche e private per progetti strategici, con un focus particolare su infrastrutture, innovazione e sostenibilità.