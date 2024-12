Ilrestodelcarlino.it - La Romagna piange Pina. Addio signora Casadei: "Ha ritrovato il suo Raoul"

Lala scomparsa di una delle sue donne più note. All’età di 86 anni ieri si è spenta Maria GiusepSirgiovanni, da tutti chiamatae conosciuta come, la moglie del mitico, con il quale ha vissuto una vita intera e assieme hanno avuto i figli Carolina, Mirna e Mirko. Se ne va una donna che in tutti i suoi aspetti è stata una veracon la esse maiuscola, perchè è sempre stata a fianco del marito e dei figli, ha dato veramente tutta se stessa alla famiglia, ma lo ha fatto sempre con stile, ricoprendo il ruolo della donna che c’era sempre, nei momenti belli come in quelli meno belli, lavorando con tanto cuore e passione, come soltanto chi ama il proprio consorte e i figli può fare.era una persona molto riservata, una presenza discreta ma importantissima e spesso fondamentale, la più importante.