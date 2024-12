Ilrestodelcarlino.it - La regista Braida saluta la Cbf Balducci. Giocherà a Pisa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si separano le strade tra la Cbf, formazione di A2 di volley femminile, e la palleggiatrice Federicache indosserà la maglia del Castelfranco, club inserito nello stesso girone delle maceratesi. Ora la società del presidente Pietro Paolella è alla ricerca di un’altra giovane per coprire il vuoto lasciato dalla palleggiatrice friulana. La Cbfsi sta allenando per la sfida casalinga di domenica contro Casalmaggiore dove le giocatrici dovranno riscattare l’inammissibile passo falso a Costa Volpino e, più in generale, una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Si è definito il tabellone della Coppa Italia Frecciarossa A2 che prenderà via il 18 dicembre con la gara secca dei quarti di finale, in casa della miglior classificata, tra le prime quattro dei due gironi.