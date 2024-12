Sport.quotidiano.net - La partita della solidarietà. Tutti in campo per lo Ior

Oggi alle 20, allo stadio ‘Todoli’ di Milano Marittima, si giocherà ‘la’, organizzata dal Cervia United in collaborazione con le amministrazioni comunali di Cervia e di Cesena, a sostegnoraccolta fondi per l’Istituto oncologico romagnolo. A sfidarsi a scopo benefico saranno, da una parte, la squadra dei dipendenti delle amministrazioni comunali di Cervia e Cesena, capitanati dal rispettivi sindaci Mattia Missiroli e Enzo Lattuca; dall’altra una selezione di ex cesenati (ma diversi anche ex ravennati), riuniti sotto il simbolo di Cesena Fc Legends4Charity, sotto la guida di Agatino Cuttone. Si tratta del primo appuntamento suldel Cesena FC Legends4Charity, progetto fortemente voluto dal Cesena FC, per offrire un sostegno concreto allo sviluppo di progetti sociali e solidali, portati avanti da realtà ed associazioni del territorio.