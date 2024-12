Ilrestodelcarlino.it - La famiglia Crivellari:: "Grazie a chi ci è vicino. Massimiliano era unico"

Ladiringrazia coloro che sono stati accanto in questo momento di dolore. "per la vicinanza e la grande partecipazione di tutti quelli che erano presenti al funerale e di tutti quelli che ci sono vicini con il cuore e l’affetto, anche se lontani fisicamente. Vedere tutte queste persone ci ha confermato chi era. Ha lasciato un vuoto che non sarà mai possibile colmare, ma la vicinanza e la partecipazione di tutti, ci ha aiutato e ci aiuterà a superare questo difficile momento".