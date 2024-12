Iltempo.it - La Corte dà di nuovo torto a Petrachi: come finisce la causa per il licenziamento

Un altro round alla Roma nella battaglia giudiziaria con Gianluca. Ladi Appello di Roma, III Sezione Lavoro, ha infatti respinto il ricorso dell'ex direttore sportivo giallorosso sulla sentenza che accoglieva l'appello del club, presentato contro la sentenza di primo grado che aveva decretato la condanna al risarcimento da 5 milioni di euro per ilsenza giusta. Il dispositivo firmato dal giudice Stefano Scarafoni, che dà ragione al pool di legali guidati da Lorenzo Vitali, inoltre «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di revocazione, determinate in 5000 euro per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa». A scatenare la vicenda che portò all'addio dialla Roma furono in particolare due sms inviati dal ds leccese all'allora presidente, James Pallotta – lo definì «un piccolo uomo» – oltre ad altre accuse della società, in quell'epoca guidata da Guido Fienga.