Judo, medaglie d'oro e d'argento per il Cus con Mercuri e Picciola

Gran bell’esordio per due "piccole" ma evidentemente già grandi atlete deldel Cus Macerata. La polisportiva è stata impegnata al "Torneo città di Velluto" a Senigallia e nella città rivierasca è stata rappresentata dalle debuttanti. Ebbene le portacolori del Cus sono tornate a casa con un oro e un argento. A cogliere il primo posto Matilde Maria, bravissima ad imporsi nella categoria -44kg con performance grintosissime. Medagliainvece per Angelicanei -70 kg. Un notevolissimo risultato, ma il maestro Laura Moretti sa che la cussina poteva anche far meglio dando vita a gare meno statiche. an. sc.