Lettera43.it - Intesa Sanpaolo lancia una nuova Elite Lounge dedicata a 20 pmi italiane

hato unaa 20 pmi, finalizzata ad accompagnarne il consolidamento dei piani di sviluppo e dei processi di internazionalizzazione attraverso percorsi di formazione altamente qualificati offerti in collaborazione con, l’ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Il programma, giunto al sesto anno, vede infatti la consulenza esperta dei più solidi e importanti partner in Italia, oltre ad offrire l’opportunità di accedere a un network europeo di imprenditori, top executive e investitori anche istituzionali, per facilitare l’accesso delle imprese al mercato dei capitali. Un’iniziativa concreta della prima banca italiana a supporto delle aziende, che garantisce non solo visibilità ma anche il raggiungimento di migliori performance in termini finanziari.