Calcionews24.com - Inter Parma, Pecchia: «Affrontiamo una top in Europa. Dobbiamo ragionare così dopo la Lazio»

Leggi su Calcionews24.com

Il tecnico delha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Serie A contro l’di Inzaghi Fabio, allenatore del, èvenuto in occasione della conferenza stampa di ritiro alla vigilia del match valevole per la 15esima giornata di campionato contro l’. Ecco le sue parole: ARCHIVIATA LA GIOIA PER LA VITTORIA .