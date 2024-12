Inter-news.it - Inter, il punto sui recuperi prima del Parma. Un indisponibile – TS

Leggi su Inter-news.it

L’venerdì ospita ilin campionato e la situazione infortunati sembra migliorare. Da Tuttosport viene fatto ilsuiper Simone Inzaghi, un solo– L’ospita ilvenerdì alle ore 18.30. A San Siro i nerazzurri torneranno a giocare in campionato dopo il rinvio della partita con la Fiorentina. La situazione in infermeria è sicuramente migliorata rispetto ad una settimana fa. Carlos Augusto ha recuperato al 100%, ieri si è allenato con i compagni per tutto il tempo ad Appiano Gentile. Francesco Acerbi invece ha fatto una sola parte di allenamento assieme al gruppo, il resto lo ha concluso in palestra. Verrà probabilmente convocato per il match con il, il suo obiettivo rimane però il Bayer Leverkusen. Marko Arnautovic, che martedì aveva chiesto un giorno per questioni familiari, è tornato ad allenarsi.