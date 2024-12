Lanazione.it - Inizia il Christmas Market della Croce Rossa italiana

Firenze, 5 dicembre 2024 – Il 6 dicembreila Palazzo Capponi, in borgo San Frediano a Firenze. Come sempre, da oltre 30 anni, l’intero ricavato delsarà devoluto alle attività socialifiorentina, che grazie a Volontarie e Volontari, si prende cura di circa 1800 nuclei familiari indicati dai servizi sociali del Comune di Firenze che versano in condizioni di bisogno, fornendo loro un’assistenza a 360 gradi: dalla distribuzione di viveri, medicine e vestiti, fino al supporto per accedere a opportunità e servizi. Negli stessi orari del Mercato sarà aperto anche il Charity ShopCri di Firenze, all’interno del quale si potrà trovare anche il Panettone Solidale Cri.