Latinatoday.it - Incidente sulla Pontina, si ribalta un furgoncino

Leggi su Latinatoday.it

Unto e rimasto su un latocarreggiata: questo quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 dicembre,teatro dell’ennesimostradale. E’ accaduto nei pressi del chilometro 17,9, all'altezza di via Decima-Castel Porziano, in direzione.