Messinatoday.it - Incidente in autostrada, con l'auto contro il guardrail: code e rallentamenti

Leggi su Messinatoday.it

inper unnomo sulla A20 direzione Palermo tra Giostra e Villafranca Tirrena. Per cause in corso di accertamento l'mobilista ha perso illlo del mezzo, una Renault Clio, è si è schiantato nel guard rail, fermandosi dopo l'urto in corsia di.