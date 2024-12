Romatoday.it - Incendio a Roma, brucia un capannone: asilo evacuato. Colonna di fumo nero visibile nell'intero quadrante

Leggi su Romatoday.it

ancora. Un grandeè scoppiato alle 11 di oggi, giovedì 5 dicembre, in via Giorgio Perlasca 59, al Collatino. Le fiamme hanno coinvolto unalle spalle del centro commerciale Orizzonte. Ladi, alta in cielo, è stata vista subito da gran parte dei.