Inail: 890 morti su lavoro in 10 mesi

17.02 Le denunce di infortunio sulnei primi 10del 2024 sono state 431.439, lo 0,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2023: così gli open data dell'per ottobre. Gli infortuni con esito mortale sono stati 890: 22 in più dello stesso periodo 2023, ma meno spesso sul luogo die più frequentemente in itinere. Nell'industria 759(da 744), in agricoltura 101 (+3) e 30 fra i dipendenti pubblici (da 26).