Arezzonotizie.it - In sella alla bici viene travolta da un'auto: grave 77enne

Leggi su Arezzonotizie.it

Sono gravi le condizioni della donna, 77 anni,da una vettura nella zona del centro commerciale Al Magnifico ad Arezzo. L'incidente è avvenuto quest'oggi, 5 dicembre, attorno alle 18. Secondo quanto appreso la donna si trovava inpropriacletta quando, per cause in corso.