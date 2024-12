In scooter con uno sfollagente e un coltello da macellaio | così un 62enne andava in giro per Fondi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 5 dicembre 2024 –inin con undanascosto nello: un, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà, dai Carabinieri della Tenenza diper porto abusivo di arma bianca e di oggetto atto ad offendere, senza giustificato motivo.Nello specifico, i Carabinieri durante un posto di controllo, hanno fermato l’indagato che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di unoestensibile e di undel tipo utilizzato dai macellai, da lui trasportati nel vano posto sotto la sella dello. Per quanto sopra, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro penale di quanto rinvenuto, denunciando ilall’Autorità Giudiziaria.Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.