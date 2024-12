Napolitoday.it - In fuga con un contenitore metallico, insospettisce la polizia: la scoperta

Leggi su Napolitoday.it

Ieri mattina laha arrestato un 47enne dell’Arenaccia con precedenti di. L'accusa per lui è detenzione illecita di sostanze stupefacenti.Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante un controllo in via Giuseppe Marchese Palmieri, avevano notato l’uomo fuggire alla.