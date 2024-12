Anteprima24.it - In casa armi e droga, arrestati due uomini a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono i servizi straordinari di controllo predisposti dalla Questura diper contrastare i fenomeni di detenzione abusiva die traffico di sostanze stupefacenti sue provincia. In particolare la Polizia di Stato ha arrestato due persone per detenzione abusiva diclandestine e relativo munizionamento; una di queste è stata arrestata anche per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.In particolare, gli agenti del commissariato Bagnoli hanno controllato l’abitazione di un uomo a Fuorigrotta dove hanno rinvenuto, nella cantina in suo uso, 8 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1 kg, una pistola mitragliatrice “Browning” calibro 7,65 con matricola abrasa, una “Beretta” calibro 9×12, anche questa con matricola abrasa, 14 cartucce di vario calibro, un bilancino di precisione e 2 giubbotti antiproiettile.