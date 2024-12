Monzatoday.it - In Brianza i nuovi contatori dell'acqua "intelligenti": il progetto da 50 milioni di euro

Leggi su Monzatoday.it

Inoltre 1500 famiglie sapranno in tempo reale quantaconsumano (e pagano). Continua infatti la campagna dicque per svecchiare il parcopotabile e per distrettualizzare e digitalizzare il servizio.A partire da lunedì 9 dicembre sarà la volta di Lesmo.