In Basilica note di beneficenza

Stasera alle 20,30 alladi San Prospero, a Reggio, è in programma un concerto dipromosso in collaborazione con associazione Apro e l’Orchestra sinfonica abruzzese (foto). Vengono eseguite musiche di Wolfang Amadeus Mozart con l’orchestra impegnata con Marcello Mazzoni al pianoforte, Ettore Pellegrino al violino, Silvia Mazzon a violino e viola. Per informazioni: tel. 320-9674465. Un evento che viene organizzato in occasione dei quarant’anni di attività dell’associazione Apro Ets a fianco della sanità pubblica reggiana, con l’occasione per porgere gli auguri natalizi. In programma l’esecuzione di un Omaggio a Mozart, proposto in prima assoluta, oltre al Concertone in do maggiore per due violini e orchestra K. 190 e alla Sinfonia concertante in mi bemolle maggiore per violino, viola e orchestra K.