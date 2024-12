Ilrestodelcarlino.it - ‘Impronte digitali’, laboratori per ragazzi di teatro, videomaking e podcast

Bologna, 5 dicembre 2024 –, giornalismo e storytelling,, comunicazione social eing. Tornano idi Impronte digitali, realizzati dall’Ufficio giovani del Comune per ragazze edella città e del territorio metropolitano. Il progetto Un percorso che coinvolgerà 32 giovani tra i 16 e i 19 anni e si svilupperà da gennaio a giugno 2025. Saranno due gli appuntamenti pomeridiani settimanali: martedì e giovedì, dalle 15,30 alle 18. Chi aderirà al progetto e vi parteciperà attivamente riceverà un voucher di 200 euro. Secondo la metodologia peer to peer, le attività saranno curate da due responsabili di progetto under 35, affiancati da tirocinanti e giovani formatori, in partnership con associazioni già impegnate nella formazione delle giovani generazioni sul territorio cittadino e metropolitano.