Imprese | Bnl il progetto IncluCity compie un anno coinvolti 1400 giovani

Leggi su Ildenaro.it

Il» lanciato da Bnl Bnp Paribas, insieme a Comunità di Sant’Egidio, Fondazione Alberto e Franca Riva e Save the Children, lanciato nel 2023, ha già coinvolto 1.400coinvolto finora in programmi di studio e formazione lavoro, scambi culturali, laboratori, sport e anche nella realizzazione di un cortometraggio. L’obiettivo e’ infatti quello di favorire l’inclusione socialele nelle periferie di Milano, Padova, Prato, Roma e Napoli . Una rete solidale che in questi mesi si e’ ampliata con l’individuazione di circa 30 nuove realta’ no-profit che contribuirad aumentare l’impatto a favore di bambini e adolescenti.si è appena aggiudicato il primo posto nel «Reworld Prize for Social Sustainability», destinato ai progetti che hgenerato un impatto all’interno e all’esterno del mondo aziendale e per il loro carattere creativo e innovativo.