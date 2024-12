Thesocialpost.it - Impagnatiello, dal carcere la lettera per Giulia Tramontano: “Mi manchi, ti parlo tutte le sere”

Leggi su Thesocialpost.it

“Ogni istante della mia esistenza è dedicato a lei. E così anche ora le prime parole sono esclusivamente per te, Giuliet, per la meravigliosa ragazza che eri, che sei e sarai. Perché dentro me non cesserai mai di splendere”. Inizia così lache Alessandro, condannato all’ergastolo per l’omicidio della compagnae del figlio che portava in grembo, ha inviato dala Giuseppe Cruciani, letta durante la trasmissione La Zanzara su Radio 24.Leggi anche: Mostro di Firenze, la famiglia dell’ultima vittima: “Stanchi e delusi, fermate le indagini”“Per quanto inutili ed imbarazzanti siano, ti porgo nuovamente le mie scuse, a te, alla tua meravigliosa famiglia ed ale persone toccate da questo inspiegabile e folle male. Mi. So che ci sarebbero tante altre cose da dire, ma io e te ce le diciamole, tu già sai”, scrive l’ex barman, che critica il processo mediatico che ha trasformato l’omicidio in “un crudo teatro per la sola soddisfazione del pubblico da casa”.