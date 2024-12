Ilgiornale.it - Il primo nero esiste: si chiama Primo Nero ed è passato dalla strada al web

Leggi su Ilgiornale.it

L'obiettivo dell'influencer è sempre trovare modo di fare soldi e per farlo crea situazioni assurde. Nel mirino del suo telefono sono finite anche le borseggiatrici della metropolitana che lo pagano per andare via