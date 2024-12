Ilrestodelcarlino.it - Il prete social contro l’albero di Natale fucsia davanti alla chiesa: “Troppa frociaggine a Verona”

, 5 dicembre 2024 – Ascoppia la polemica perdi, montatodello Spirito Santo, e a farsene portavoce è direttamente il parroco. “Ogni pomeriggio mi ritrovo questo pisolotto fuscia”, afferma senza mezzi termini don Ambrogio Mazzai, molto popolare sui. Il sacerdote è infatti seguito da 370 mila persone su TikTok e 92 mila su Instagram, a cui si aggiungono 4 mila amici su Facebook. Come riporta il Corriere del Veneto, Mazzai ha chiesto ai suoi follower di esprimersi in un sondaggio. L’opzione più popolare? Quella che vede la responsabilità dell’insolito abete nella “in Comune”: a concordare è il 40% dei suoi seguaci. “Evidentemente questo è un pensiero che circola in città – il commento del– Quello di un’eccessiva esposizione ideologica dell'amministrazione su gay friendly”.