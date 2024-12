Palermotoday.it - Il nipotino non era stato picchiato con un cucchiaio di legno, ma era caduto: assolta una nonna

A leggerla per come era impostata in partenza, la storia sembrava davvero terribile: un bambino di 4 anni,dallacon undi, tanto forte da procurargli un livido sulla fronte e da farlo finire al pronto soccorso. Al termine del processo, in cui la donna è stata.