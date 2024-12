Firenzetoday.it - Il Natale 2024 a Firenze: luci, videomapping, casetta di Babbo Natale, trenino con elfi, percorsi a lume di torcia e molto altro

Proiezioni disu Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio e San Paolino sul tema del rispetto, illuminazioni artistiche per Palazzo Medici Riccardi, per il Mercato Centrale, per Palazzo della Mercanzia di Gucci in piazza Signoria, per la Rinascente e per via Tornabuoni, per piazza Santa Maria Novella.