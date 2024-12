Ilfattoquotidiano.it - Il misterioso rapimento del calciatore ecuadoriano Pedro Perlaza, scomparso da quattro giorni

È la notte del primo dicembre quandoPablo, 33enne difensoredel Delfin La Manta, viene caricato all’interno di una vettura. Da quel momento non si hanno più sue notizie. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’ex terzino della ‘Tricolor’ era andato a vedere una partita di campionato di serie minori. Ilnon era solo, ma accompagnato da un amico di nome Juan Carlos Morales, (noto come Loco Abreu), allenatore di una modesta squadra di quartiere. Non si hanno più notizie neanche sul suo conto.Non si esclude alcuna pista. Quella che pare più plausibile sorge da una serie di considerazioni inerenti il luogo in cui è avvenuto il sequestro di: la costa di Esmeraldas è notoriamente una delle zone più pericolose dell’Ecuador, soprattutto a causa della battaglia del governo ai cartelli dei narcotrafficanti.