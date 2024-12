Milanotoday.it - Il festino tra la coppia e "l'amico" finisce a coltellate: uomo arrestato per tentato omicidio

Leggi su Milanotoday.it

Lui con tagli su faccia e braccia. Lei terrorizzata e in lacrime. L'altro chiuso in casa, con una lama in pugno. Frame della notte decisamente movimentata andata in scena tra mercoledì e giovedì in via Malaga a Milano, dove undi 40 anni è statocon le accuse di spaccio, resistenza.