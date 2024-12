Udine20.it - Il capodanno a Udine si festeggia in Piazza I Maggio

Un anno fa la Giunta comunale diaveva fatto di necessità virtù, sfruttando il pesante maltempo che ha investito la città nell’ultimo giorno del 2023 per spostare tutti imenti per l’arrivo del 2024 alla serata tra l’1 e il 2 gennaio. Si trattò, a conti fatti, di un fortunato imprevisto grazie al quale circa 3 mila persone si riversarono inPrimoperre il (nonse in uno dei luoghi più rappresentativi della città.Perre l’arrivo del 2025 imenti torneranno a popolare Giardin Grande, come da tradizione, la sera del 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, accompagnando glisi in festa nelle prime ore del nuovo anno a suon di musica e divertimento. A partire dalle ore 21, la festa si accenderà con i suoni di DJ Enzo Zippo, pronti a riscaldare l’atmosfera e a far ballare tutti in attesa del conto alla rovescia di mezzanotte.