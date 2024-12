Trentotoday.it - I Krampus: le loro origini tra paganesimo e tradizioni cristiane

Leggi su Trentotoday.it

Conosciuti da tutti come gli “antagonisti” di san Nicola, isono in realtà figure mitologiche più antichesimo in Europa e risalgono ad un periodo tra il VI e il VII secolo d.C. Secondo la tradizione, nei territori ex austroungarici, queste creature erano conosciuti come “forze.