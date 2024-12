Parmatoday.it - I cinque eventi da non perdere nel primo week end di dicembre

Leggi su Parmatoday.it

Da venerdì 6 a domenica 8per tutti i gusti a Parma e provincia. Concerti, teatro, circo contemporaneo, mostre e musica classica Sabato 7parte Tutti Matti sotto Zero Al via sabato 7ilfine settimana di Tutti Matti sotto Zero, festival.