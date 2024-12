Ilnapolista.it - Hamilton: «Quando in Mercedes hanno scoperto della Ferrari, li ho portati al paintall. Mi hanno massacrato

Lewisha ammesso di aver “sottovalutato incredibilmente” quanto sarebbe stato difficile dire addio alla. Dice in effetti che l’ha “gestita malissimo”.Dopo che la notiziasua partenza è trapelata prima ancora che la stagione iniziasse – racconta al Times –ha dovuto affrontare l’ambiente e qualche conversazione imbarazzante. “Il giorno dopo, ho portato la squadra a giocare a paintball e lo avevano appena. Mi. Avevo un sacco di lividi. Avevo previsto che sarebbe stato difficile, ma ho sottovalutato enormemente quanto fosse difficile. Ha messo a dura prova la relazione fin dall’inizio. Ci è voluto del tempo perché le persone lo superassero”.Quest’anno, ha detto il futuro pilota, “penso che abbiate visto tutti il ??peggio e il meglio di me e non mi scuserò sono solo un essere umano.