Milanotoday.it - Gustavo Rodriguez (padre di Belen) gravemente ustionato in un incendio nel suo capannone

Leggi su Milanotoday.it

di, è rimastoin unscoppiato questa mattina a Gallarate. L’uomo, 65 anni, si trovava all’interno di unin via Cappuccini quando le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare. Il magazzino era stato affittato come.