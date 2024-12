Ilgiornale.it - GoBeyond, la startup Smush materials vince la call for ideas di Sisal

Leggi su Ilgiornale.it

Riconoscimento per la capacità di ridurre l'inquinamento da plastica monouso trasformando i sottoprodotti agricoli in biomateriali per imballaggi. IlRetail Challenge a Northern Light Composites. Ecco tutti gli altri premi e menzioni speciali assegnati