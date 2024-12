Ilfoglio.it - Gli osservatori per la sicurezza “diffusa” nei municipi e il piano speciale per il Giubileo

Leggi su Ilfoglio.it

Le masse di pellegrini in arrivo per il, i turisti per Natale e Capodanno in aggiunta, le strade, i cantieri e la necessità di vigilare e prevenire con la massima attenzione per l’ordine p. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti