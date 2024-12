Ilrestodelcarlino.it - Gli amici di una vita ricordano Marcello Carantoni

Si sono ritrovati in occasione del 60° compleanno che avrebbe compiuto anche, tragicamente scomparso 25 anni fa. Un medico dal grande talento con specializzazioni in America e un futuro da ricercatore con risultati molto incoraggianti nelle sue ricerche che il tempo, purtroppo, gli ha impedito di finire.di sempre,di gioventù,al tempo dell’università e“baskettari” passione cheha sempre sostenuto. C’era anche Giovanna, la sorella di, che ha ringraziato i 32 partecipanti e anche quelli che non sono riusciti ad esserci.