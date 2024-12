Lanazione.it - Gli alunni delle scuole primarie “Biagi” si trasformano in impiegati di Toscana Aeroporti

Pisa, 5 dicembre 2024 – Glidella quarta A della scuola primaria «» per una mattina si sono trasformati indiper «intervistare» in inglese i turisti in transito dall'aeroporto «Galilei». Grazie al progetto «Let's try to talk in english», i bambini accompagnati dagli insegnanti presso lo scalo pisano hanno sperimentato momenti di conversazione con le diverse figure in servizio all'aeroporto: hanno conversato sia con i turisti in transito nella stazione aeroportuale che con gli operatori aeroportuale realizzando un'esperienza dalla forte valenza formativa di conoscenza del proprio territorio e di sperimentazionecompetenze linguistiche ha dato l'opportunità aglidi confrontarsi con un compito di realtà che li ha profondamente gratificati e stimolati.