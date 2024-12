Ilgiornaleditalia.it - Genova, detenuto si toglie la vita impiccandosi nel bagno della sua cella, la procura apre un'indagine

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Aveva già provato arsi lae per questo era stato ricoverato nel centro clinico. Era stato arrestato per furto e resistenza. In Italia è l'85mo caso Ladiha aperto un’inchiesta sulla morte di Amir Dhouiou, ildi 21 anni di origini tunisine, che si è ucciso