Generazione Z secondo gli HR | grandi competenze digitali ma più individualisti

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In un mondo lavorativo che evolve rapidamente, laZ emerge come una forza significativa, portando nuove aspettative e sfide per le aziende.un'analisi condotta da AstraRicerche per l’Osservatorio ASUS Business, oltre 300 responsabili delle risorse umane italiani hanno fornito insight preziosi su come questa giovanesta plasmando il panorama lavorativo. Sebbene .