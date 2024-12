Tg24.sky.it - Gallarate, il papà di Belen Rodriguez ustionato in un incendio: è grave

Gustavo, padre della showgirl, è rimastomentequesta mattina ain un incidente di lavoro. Il 65enne era all'interno di un capannone di via Cappuccini (ex sede di una tessitura) affittato come deposito quando unè divampato per cause accidentali. L'uomo, divenuto noto in Italia oltre che per essere il padre della bellissima showgirl, anche per aver partecipato all'edizione 2022 dell'Isola dei Famosi, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Antonio Abate di, quindi trasferito nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano.