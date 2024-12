Francia, Macron “A giorni nominerò il nuovo primo ministro”

Leggi su Ildenaro.it

PARIGI () (ITALPRESS) – “Oggi si apre una nuova epoca. Dobbiamo agire per la, dovremo costruire nuovi compromessi. Dobbiamo essere ambiziosi e non possiamo permetterci l’immobilismo. Per questo, nei prossimiunincaricato di formare un governo di interesse nazionale rappresentante tutte le forze politiche. La priorità sarà il bilancio dello Stato: una legge speciale verrà sottoposta al parlamento e questa legge temporanea permetterà prima della fine del mese la continuità dei servizi pubblici e la vita del Paese”. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuelnel suo discorso alla nazione dopo la caduta del governo Barnier, senza citare esplicitamente chi sarà il. “I deputati hanno scelto una mozione di censura che insulta gli elettori, scegliendo il disordine che è l’unico progetto che unisce estrema destra ed estrema sinistra.