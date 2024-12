Tv2000.it - Francia in crisi, Macron non si dimette. Ecco cosa succede a Parigi

Leggi su Tv2000.it

Per la prima volta dal 1962 cade un governo in. E dopo soli 3 mesi dall’insediamento. Barnier ha già presentato le dimissioni all’Eliseo, poiparlerà alla nazione chiedendo un successore in 24 ore.Servizio di Federico Plottiinnon siTG2000.