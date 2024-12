Unlimitednews.it - Francesco De Gregori, nel 2025 un Tour per i 50 anni di “Rimmel”

ROMA (ITALPRESS) – NelDefesteggerà l’versario dell’uscita di “”, il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1975 e divenuto una pietra miliare della musica italiana. Per celebrare questo capolavoro che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “”, frammenti di un puzzle composto da tante piccole storie rimaste impresse nella memoria collettiva, da ottobreil cantautore romano intraprenderà undedicato all’album “– Teatri Palasport Club”. Ilinizierà nell’autunno delcon una serie di concerti nei teatri italiani, in programma tra ottobre e novembre. In questa occasione arriverà live anche in Sicilia, con una prima tappa che si terrà il 21 novembreal Teatro Metropolitan di Catania.