Fonti ' verso la chiusura dell' accordo Ue-Mercosur'

"Domani verrà annunciata ladei negoziati sulla parte tecnicacommerciale tra Unione Europea e". Lo hanno riferito all'ANSAvicine al gruppo di negoziatori del blocco sudamericano composto da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay in vista del vertice in programma a Montevideo a cui partecipa anche la presidentea Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Le stesseprecisano che nel corso del vertice "non verrà firmato il testo", ovvero "lo strumento legale", ma che "verrà emesso un comunicato congiunto dove si conferma la conclusionea parte tecnica". Secondo quanto appreso, la presidentea Commissione Ursula von der Leyen annuncerà anche un fondo di cooperazione su temi ambientali a favore dei Paesi del