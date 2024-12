Amica.it - Fiorello (quasi nonno) vince il Rose d’Or Lifetime Achievement Award

(askanews) –ha conquistato ild’Or, primo riconoscimento internazionale per la carriera del grande grandi showman. Il premio, assegnato dall’Ebu (European Broadcasting Union), celebra ogni anno l’eccellenza creativa e la qualità dei migliori programmi televisivi e talent show europei.La cerimonia, giunta alla sua 63esima edizione, si è tenuta poche ore fa a Londra, riunendo una giuria composta da oltre 100 esperti del settore tra dirigenti televisivi, produttori e distributori, chiamati a scegliere i migliori dell’anno in ogni categoriaPremiato per la sua carrieraRosarioè stato premiato per una carriera straordinaria che, nel corso dei decenni, sta ridefinendo il concetto di intrattenimento televisivo in Italia. Ha sempre anticipato i tempi, esplorando nuovi linguaggi e formati.